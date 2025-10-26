Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн CD Nueva Santa Cruz - Olympic FC Cochabamba 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: CD Nueva Santa CruzOlympic FC Cochabamba . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Bolivia Copa Simon Bolivar
CD Nueva Santa Cruz
12'
Отменен
1 : 0
26 октября 2025
Olympic FC Cochabamba
CD Nueva Santa Cruz icon
12'
Текстовая трансляция
1'
Угловой
CD Nueva Santa Cruz - Угловой
7'
Угловой
CD Nueva Santa Cruz - Угловой
8'
Угловой
Olympic FC - Угловой
12'
CD Nueva Santa Cruz - 1-ый Гол
22'
Угловой
Olympic FC - Угловой
26'
Угловой
CD Nueva Santa Cruz - Угловой
33'
Угловой
CD Nueva Santa Cruz - Угловой

Превью матча CD Nueva Santa Cruz — Olympic FC Cochabamba

Команда CD Nueva Santa Cruz в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-20. Команда Olympic FC Cochabamba, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда CD Nueva Santa Cruz в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Olympic FC Cochabamba забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Olympic FC Cochabamba, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

CD Nueva Santa Cruz
CD Nueva Santa Cruz
Olympic FC Cochabamba
CD Nueva Santa Cruz
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.10.2025
Olympic FC Cochabamba
Olympic FC Cochabamba
1:2
CD Nueva Santa Cruz
CD Nueva Santa Cruz
Обзор

Статистика матча

Атаки
43
38
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу
