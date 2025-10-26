Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar : CD Nueva Santa Cruz — Olympic FC Cochabamba . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча CD Nueva Santa Cruz — Olympic FC Cochabamba

Команда CD Nueva Santa Cruz в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-20. Команда Olympic FC Cochabamba, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда CD Nueva Santa Cruz в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Olympic FC Cochabamba забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Olympic FC Cochabamba, в том матче победу одержали гостьи.