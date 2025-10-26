Смотреть онлайн Атлантико - Salcedo FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ: Атлантико — Salcedo FC . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
Превью матча Атлантико — Salcedo FC
Команда Атлантико в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-11. Команда Salcedo FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-6. Команда Атлантико в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Salcedo FC забивает 1, пропускает 1.