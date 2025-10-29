Смотреть онлайн Япония - Колумбия 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U17 Кубок Мира Женщины, Стадия плей-офф: Япония — Колумбия, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Япония — Колумбия
Команда Япония в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-0. Команда Колумбия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Япония в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Колумбия забивает 0, пропускает 0.