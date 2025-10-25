25.10.2025
Смотреть онлайн GD Ilha Women - SM Murtoense 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Кубок - Женщины: GD Ilha Women — SM Murtoense . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Португалия - Кубок - Женщины
Завершен
10 : 0
25 октября 2025
Превью матча GD Ilha Women — SM Murtoense
Статистика матча
Атаки
109
56
Угловые
11
1
Комментарии к матчу