26.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Палермо - Sambiase 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: Атлетико ПалермоSambiase . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Футбол. Италия - Серия D
Атлетико Палермо
33'
72'
Отменен
2 : 0
26 октября 2025
Sambiase
Атлетико Палермо icon
33'
Счет после первого тайма 1:0
Атлетико Палермо icon
72'
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Атлетико Палермо - Угловой
27'
Угловой
Атлетико Палермо - Угловой
33'
Атлетико Палермо - 1-ый Гол
38'
Угловой
Атлетико Палермо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
67'
Угловой
Sambiase - Угловой
69'
Угловой
Sambiase - Угловой
69'
Угловой
Sambiase - Угловой
72'
Атлетико Палермо - 2-ой Гол
90+2'
Угловой
Атлетико Палермо - Угловой

Превью матча Атлетико Палермо — Sambiase

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Палермо Атлетико Палермо
59%
Sambiase Sambiase
41%
Атаки
0
0
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0
