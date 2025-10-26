Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Giulianova Calcio 1924 - AC San Marino Calcio 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: Giulianova Calcio 1924AC San Marino Calcio . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК
Футбол. Италия - Серия D
Giulianova Calcio 1924
8'
Отменен
1 : 1
26 октября 2025
AC San Marino Calcio
18'
Giulianova Calcio 1924 icon
8'
AC San Marino Calcio icon
18'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Giulianova Calcio 1924 - Угловой
8'
Giulianova Calcio 1924 - 1-ый Гол
18'
AC San Marino Calcio - 2-ой Гол
38'
Угловой
AC San Marino Calcio - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
55'
Угловой
Giulianova Calcio 1924 - Угловой
71'
Угловой
Giulianova Calcio 1924 - Угловой
75'
Угловой
AC San Marino Calcio - Угловой
83'
Угловой
Giulianova Calcio 1924 - Угловой
90+8'
Угловой
Giulianova Calcio 1924 - Угловой

Превью матча Giulianova Calcio 1924 — AC San Marino Calcio

Статистика матча

Атаки
107
91
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
