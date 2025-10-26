26.10.2025
МСК
Футбол. Италия - Серия D
Отменен
1 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
6'
Giulianova Calcio 1924 - Угловой
8'
Giulianova Calcio 1924 - 1-ый Гол
18'
AC San Marino Calcio - 2-ой Гол
38'
AC San Marino Calcio - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
55'
Giulianova Calcio 1924 - Угловой
71'
Giulianova Calcio 1924 - Угловой
75'
AC San Marino Calcio - Угловой
83'
Giulianova Calcio 1924 - Угловой
90+8'
Giulianova Calcio 1924 - Угловой
Статистика матча
Атаки
107
91
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
3
1
