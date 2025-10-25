25.10.2025
Смотреть онлайн Ксар - Ноукшот Кингс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мавритания — Чемпионат Мавритании по футболу. Лига 1: Ксар — Ноукшот Кингс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Мавритании по футболу. Лига 1
Отменен
- : -
25 октября 2025
Превью матча Ксар — Ноукшот Кингс
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Популярные матчи
Team Liquid
Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор
Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь
ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА
Металлург
16 Ноября
17:30
Лада
Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур
Адмирал
16 Ноября
10:00
Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team
Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION
Team Cobra
16 Ноября
11:00
PARIVISION
Peru Rejects
16 Ноября
11:00
Рейтинг