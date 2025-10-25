Смотреть онлайн Даунес Нуакшот - АСК Полис 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мавритания — Чемпионат Мавритании по футболу. Лига 1: Даунес Нуакшот — АСК Полис . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
Превью матча Даунес Нуакшот — АСК Полис
Команда Даунес Нуакшот в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-5. Команда АСК Полис, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-4. Команда Даунес Нуакшот в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АСК Полис забивает 2, пропускает 0.