25.10.2025
Смотреть онлайн Anapolina (W) - Vila Nova (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Goiano Women: Anapolina (W) — Vila Nova (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
Brazil Campeonato Goiano Women
Anapolina (W)
72'
Отменен
1 : 2
25 октября 2025
Vila Nova (W)
10'
39'
Текстовая трансляция
2'
Anapolina (W) - Угловой
9'
Vila Nova (W) - Угловой
10'
Vila Nova (W) - 1-ый Гол
39'
Vila Nova (W) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
54'
Anapolina (W) - Угловой
72'
Anapolina (W) - 3-ий Гол
74'
Vila Nova (W) - Угловой
77'
Anapolina (W) - Угловой
83'
Anapolina (W) - Угловой
90+2'
Vila Nova (W) - Угловой
Превью матча Anapolina (W) — Vila Nova (W)
История последних встреч
Anapolina (W)
Vila Nova (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.10.2025
Vila Nova (W)
1:0
Anapolina (W)
Статистика матча
Атаки
89
94
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу