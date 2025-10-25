Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн NK Gosk Kastel Gomilica - НК Слога Мравинце 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Croatia 3.NL: NK Gosk Kastel GomilicaНК Слога Мравинце . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК
Croatia 3.NL
NK Gosk Kastel Gomilica
Отменен
0 : 0
25 октября 2025
НК Слога Мравинце
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
5'
Угловой
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
8'
Угловой
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
9'
Угловой
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
18'
Угловой
НК Слога Мравинце - Угловой
45+2'
Угловой
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
НК Слога Мравинце - Угловой
53'
Угловой
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
54'
Угловой
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
89'
Угловой
НК Слога Мравинце - Угловой
90+1'
Угловой
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой

Превью матча NK Gosk Kastel Gomilica — НК Слога Мравинце

Статистика матча

Владение мячом
NK Gosk Kastel Gomilica NK Gosk Kastel Gomilica
61%
НК Слога Мравинце НК Слога Мравинце
39%
Атаки
64
57
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Team Spirit Team Spirit
Team Falcons Team Falcons
12 Ноября
07:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA