25.10.2025
Смотреть онлайн NK Gosk Kastel Gomilica - НК Слога Мравинце 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Croatia 3.NL: NK Gosk Kastel Gomilica — НК Слога Мравинце . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
Croatia 3.NL
Отменен
0 : 0
25 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
4'
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
5'
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
8'
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
9'
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
18'
НК Слога Мравинце - Угловой
45+2'
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
47'
НК Слога Мравинце - Угловой
53'
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
54'
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
89'
НК Слога Мравинце - Угловой
90+1'
NK Gosk Kastel Gomilica - Угловой
Превью матча NK Gosk Kastel Gomilica — НК Слога Мравинце
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
64
57
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу