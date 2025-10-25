Смотреть онлайн NK Lokomotiva Rijeka - Винодол 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Croatia 3.NL: NK Lokomotiva Rijeka — Винодол . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
Превью матча NK Lokomotiva Rijeka — Винодол
Команда NK Lokomotiva Rijeka в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2.