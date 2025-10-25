Смотреть онлайн УСФА - Cffeb 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Буркина-Фасо — Чемпионат Буркина-Фасо по футболу: УСФА — Cffeb . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
Превью матча УСФА — Cffeb
Команда УСФА в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 1-2. Команда Cffeb, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда УСФА в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Cffeb забивает 0, пропускает 0.