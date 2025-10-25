25.10.2025
Смотреть онлайн Forli U19 - Джана Эрминио U19 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy Campionato Primavera 4: Forli U19 — Джана Эрминио U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
Italy Campionato Primavera 4
Forli U19
21'
89'
Отменен
2 : 2
25 октября 2025
Джана Эрминио U19
48'
65'
Forli U19
21'
Счет после первого тайма 1:0
Forli U19
89'
Текстовая трансляция
9'
Джана Эрминио U19 - Угловой
10'
Джана Эрминио U19 - Угловой
19'
Forli U19 - Угловой
21'
Forli U19 - 1-ый Гол
24'
Forli U19 - Угловой
37'
Джана Эрминио U19 - Угловой
45+1'
Джана Эрминио U19 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Джана Эрминио U19 - 2-ой Гол
50'
Forli U19 - Угловой
62'
Forli U19 - Угловой
63'
Джана Эрминио U19 - Угловой
64'
Джана Эрминио U19 - Угловой
65'
Джана Эрминио U19 - Угловой
65'
Джана Эрминио U19 - 3-ий Гол
71'
Forli U19 - Угловой
81'
Джана Эрминио U19 - Угловой
89'
Forli U19 - 4-ый Гол
90+6'
Джана Эрминио U19 - Угловой
Превью матча Forli U19 — Джана Эрминио U19
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
70
84
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
4
8
Комментарии к матчу