Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Forli U19 - Джана Эрминио U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy Campionato Primavera 4: Forli U19Джана Эрминио U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК
Italy Campionato Primavera 4
Forli U19
21'
89'
Отменен
2 : 2
25 октября 2025
Джана Эрминио U19
48'
65'
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Forli U19 icon
21'
Счет после первого тайма 1:0
Джана Эрминио U19 icon
48'
Джана Эрминио U19 icon
65'
Forli U19 icon
89'
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Джана Эрминио U19 - Угловой
10'
Угловой
Джана Эрминио U19 - Угловой
19'
Угловой
Forli U19 - Угловой
21'
Forli U19 - 1-ый Гол
24'
Угловой
Forli U19 - Угловой
37'
Угловой
Джана Эрминио U19 - Угловой
45+1'
Угловой
Джана Эрминио U19 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Джана Эрминио U19 - 2-ой Гол
50'
Угловой
Forli U19 - Угловой
62'
Угловой
Forli U19 - Угловой
63'
Угловой
Джана Эрминио U19 - Угловой
64'
Угловой
Джана Эрминио U19 - Угловой
65'
Угловой
Джана Эрминио U19 - Угловой
65'
Джана Эрминио U19 - 3-ий Гол
71'
Угловой
Forli U19 - Угловой
81'
Угловой
Джана Эрминио U19 - Угловой
89'
Forli U19 - 4-ый Гол
90+6'
Угловой
Джана Эрминио U19 - Угловой

Превью матча Forli U19 — Джана Эрминио U19

Статистика матча

Владение мячом
Forli U19 Forli U19
46%
Джана Эрминио U19 Джана Эрминио U19
54%
Атаки
70
84
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
4
8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA