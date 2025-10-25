Смотреть онлайн Силсден - Данстон 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: Силсден — Данстон . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Силсден — Данстон
Команда Силсден в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-21. Команда Данстон, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-3. Команда Силсден в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Данстон забивает 1, пропускает 0.