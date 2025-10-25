Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Примавера 3 : Юве Стабия (19) — Вис Песаро (19) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча Юве Стабия (19) — Вис Песаро (19)

Команда Юве Стабия (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Юве Стабия (19), в том матче победу одержали хозяева.