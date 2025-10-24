Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Asociacion Cristiana de Futbol Argentino - Эль Фронтон 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео региональная федеральная любительская: Asociacion Cristiana de Futbol ArgentinoЭль Фронтон . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:11 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская
Asociacion Cristiana de Futbol Argentino
Завершен
0 : 0
24 октября 2025
Эль Фронтон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Asociacion Cristiana de Futbol Argentino - Угловой
24'
Угловой
Эль Фронтон - Угловой
32'
Угловой
Эль Фронтон - Угловой
35'
Угловой
Эль Фронтон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
69'
Угловой
Эль Фронтон - Угловой
69'
Угловой
Эль Фронтон - Угловой
72'
Угловой
Эль Фронтон - Угловой
73'
Угловой
Эль Фронтон - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Asociacion Cristiana de Futbol Argentino — Эль Фронтон

Статистика матча

Владение мячом
Asociacion Cristiana de Futbol Argentino Asociacion Cristiana de Futbol Argentino
53%
Эль Фронтон Эль Фронтон
47%
Атаки
87
89
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
