24.10.2025
Смотреть онлайн Asociacion Cristiana de Futbol Argentino - Эль Фронтон 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская: Asociacion Cristiana de Futbol Argentino — Эль Фронтон . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:11 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская
Завершен
0 : 0
24 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
16'
Asociacion Cristiana de Futbol Argentino - Угловой
24'
Эль Фронтон - Угловой
32'
Эль Фронтон - Угловой
35'
Эль Фронтон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
69'
Эль Фронтон - Угловой
69'
Эль Фронтон - Угловой
72'
Эль Фронтон - Угловой
73'
Эль Фронтон - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Asociacion Cristiana de Futbol Argentino — Эль Фронтон
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
87
89
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу