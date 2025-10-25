Смотреть онлайн Dendele FC (VII) - Fluxo FC (VII) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Kings Cup - 36 mins play inc. Match Ball: Dendele FC (VII) — Fluxo FC (VII) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Dendele FC (VII) — Fluxo FC (VII)
Команда Dendele FC (VII) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-21. Команда Fluxo FC (VII), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 25-22. Команда Dendele FC (VII) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Fluxo FC (VII) забивает 3, пропускает 2.