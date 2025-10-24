Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Goias U20 : Атлетико Гойяненсе (20) — CA Pontalinense U20 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Атлетико Гойяненсе (20) — CA Pontalinense U20

Команда Атлетико Гойяненсе (20) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-12. Команда CA Pontalinense U20, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-10. Команда Атлетико Гойяненсе (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. CA Pontalinense U20 забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды CA Pontalinense U20, в том матче победу одержали гостьи.