Смотреть онлайн Вэйсайд - Киллестер Донникарнеи 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Италия. Лейнстер Сениор - Лига: Вэйсайд — Киллестер Донникарнеи . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .
Превью матча Вэйсайд — Киллестер Донникарнеи
Команда Вэйсайд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-16. Команда Киллестер Донникарнеи, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-29. Команда Вэйсайд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Киллестер Донникарнеи забивает 2, пропускает 3.