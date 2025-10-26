Превью матча ФК Карлскрона — Мотала

Команда ФК Карлскрона в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-15. Команда Мотала, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 28-14. Команда ФК Карлскрона в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Мотала забивает 3, пропускает 1.