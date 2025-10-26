Смотреть онлайн ФК Карлскрона - Мотала 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Дивизион 2, Раунд на повышение, Группа 2: ФК Карлскрона — Мотала, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Vastra Mark IP.
Превью матча ФК Карлскрона — Мотала
Команда ФК Карлскрона в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-15. Команда Мотала, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 28-14. Команда ФК Карлскрона в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Мотала забивает 3, пропускает 1.