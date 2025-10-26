Смотреть онлайн Корисабба - Комерсиаль Пиауи 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Piauiense B: Корисабба — Комерсиаль Пиауи, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Tiberio Barbosa Nunes.
Превью матча Корисабба — Комерсиаль Пиауи
Команда Корисабба в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Комерсиаль Пиауи, в том матче сыграли вничью.