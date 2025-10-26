Превью матча Корисабба — Комерсиаль Пиауи

Команда Корисабба в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Комерсиаль Пиауи, в том матче сыграли вничью.