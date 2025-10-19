Смотреть онлайн Salcedo FC - Атлетико Сан Кристобал 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ: Salcedo FC — Атлетико Сан Кристобал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
Превью матча Salcedo FC — Атлетико Сан Кристобал
Команда Salcedo FC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Атлетико Сан Кристобал, в том матче победу одержали гостьи.