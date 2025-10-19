Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Salcedo FC - Атлетико Сан Кристобал 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ: Salcedo FCАтлетико Сан Кристобал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ
Salcedo FC
45+3'
Отменен
1 : 1
19 октября 2025
Атлетико Сан Кристобал
22'
Атлетико Сан Кристобал icon
22'
Salcedo FC icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
Текстовая трансляция
22'
Атлетико Сан Кристобал - 1-ый Гол
41'
Угловой
Salcedo FC - Угловой
45+3'
Salcedo FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0

Превью матча Salcedo FC — Атлетико Сан Кристобал

Команда Salcedo FC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Атлетико Сан Кристобал, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Salcedo FC
Salcedo FC
Атлетико Сан Кристобал
Salcedo FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Атлетико Сан Кристобал
Атлетико Сан Кристобал
0:6
Salcedo FC
Salcedo FC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Salcedo FC Salcedo FC
65%
Атлетико Сан Кристобал Атлетико Сан Кристобал
35%
Атаки
64
41
Угловые
1
0
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
