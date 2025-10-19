Превью матча Salcedo FC — Атлетико Сан Кристобал

Команда Salcedo FC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Атлетико Сан Кристобал, в том матче победу одержали гостьи.