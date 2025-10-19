19.10.2025
Смотреть онлайн CD Masriver (W) - Las Rozas CF (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Tercera Federacion Women: CD Masriver (W) — Las Rozas CF (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Spain Tercera Federacion Women
CD Masriver (W)
71'
Отменен
1 : 2
19 октября 2025
Las Rozas CF (W)
31'
90+4'
Текстовая трансляция
2'
Las Rozas CF (W) - Угловой
15'
Las Rozas CF (W) - Угловой
31'
Las Rozas CF (W) - 1-ый Гол
45+1'
CD Masriver (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
CD Masriver (W) - Угловой
56'
CD Masriver (W) - Угловой
56'
CD Masriver (W) - Угловой
57'
CD Masriver (W) - Угловой
71'
CD Masriver (W) - 2-ой Гол
89'
CD Masriver (W) - Угловой
90'
Las Rozas CF (W) - Угловой
90+4'
Las Rozas CF (W) - Угловой
90+4'
Las Rozas CF (W) - 3-ий Гол
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
0
0
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
