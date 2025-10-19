Смотреть онлайн Депортива Венадос II - Пионерос Канкун II 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Депортива Венадос II — Пионерос Канкун II . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Депортива Венадос II — Пионерос Канкун II
Команда Депортива Венадос II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-2. Команда Пионерос Канкун II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-1. Команда Депортива Венадос II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Пионерос Канкун II забивает 1, пропускает 0.