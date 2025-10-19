Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Депортива Венадос II - Пионерос Канкун II 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Депортива Венадос IIПионерос Канкун II . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Депортива Венадос II
63'
Отменен
1 : 2
19 октября 2025
Пионерос Канкун II
43'
89'
Пионерос Канкун II icon
43'
Счет после первого тайма 0:1
Депортива Венадос II icon
63'
Пионерос Канкун II icon
89'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Депортива Венадос II - Угловой
23'
Угловой
Пионерос Канкун II - Угловой
34'
Угловой
Депортива Венадос II - Угловой
39'
Угловой
Депортива Венадос II - Угловой
43'
Пионерос Канкун II - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
63'
Депортива Венадос II - 2-ой Гол
89'
Пионерос Канкун II - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Депортива Венадос II - Угловой

Превью матча Депортива Венадос II — Пионерос Канкун II

Команда Депортива Венадос II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-2. Команда Пионерос Канкун II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-1. Команда Депортива Венадос II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Пионерос Канкун II забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Депортива Венадос II Депортива Венадос II
57%
Пионерос Канкун II Пионерос Канкун II
43%
Атаки
61
52
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
