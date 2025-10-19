Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Caballeros de Córdoba - Геррерос де Пуэбла 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Caballeros de CórdobaГеррерос де Пуэбла . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Caballeros de Córdoba
15'
Отменен
1 : 0
19 октября 2025
Геррерос де Пуэбла
Caballeros de Córdoba icon
15'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Caballeros de Córdoba - Угловой
3'
Угловой
Caballeros de Córdoba - Угловой
7'
Угловой
Геррерос де Пуэбла - Угловой
7'
Угловой
Геррерос де Пуэбла - Угловой
9'
Угловой
Caballeros de Córdoba - Угловой
11'
Угловой
Caballeros de Córdoba - Угловой
14'
Угловой
Геррерос де Пуэбла - Угловой
15'
Caballeros de Córdoba - 1-ый Гол
37'
Угловой
Геррерос де Пуэбла - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
54'
Угловой
Геррерос де Пуэбла - Угловой
61'
Угловой
Caballeros de Córdoba - Угловой
63'
Угловой
Геррерос де Пуэбла - Угловой
65'
Угловой
Caballeros de Córdoba - Угловой
66'
Угловой
Геррерос де Пуэбла - Угловой
90'
Угловой
Геррерос де Пуэбла - Угловой

Превью матча Caballeros de Córdoba — Геррерос де Пуэбла

Команда Caballeros de Córdoba в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-2.

Статистика матча

Владение мячом
Caballeros de Córdoba Caballeros de Córdoba
50%
Геррерос де Пуэбла Геррерос де Пуэбла
50%
Атаки
51
55
Угловые
6
8
Удары мимо ворот
13
12
Удары в створ ворот
7
6
