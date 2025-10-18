18.10.2025
Смотреть онлайн Лилль II - US Le Pays du Valois 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Насьональ 3: Лилль II — US Le Pays du Valois . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Франция - Насьональ 3
Лилль II
62'
Отменен
1 : 1
18 октября 2025
Текстовая трансляция
17'
Лилль II - Угловой
21'
US Le Pays du Valois - Угловой
33'
US Le Pays du Valois - 1-ый Гол
38'
US Le Pays du Valois - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
62'
Лилль II - 2-ой Гол
83'
Лилль II - Угловой
90+7'
Лилль II - Угловой
Превью матча Лилль II — US Le Pays du Valois
Статистика матча
Владение мячом
60%
Атаки
91
62
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу