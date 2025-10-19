Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ : Мока — Сибао . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Мока — Сибао

Команда Мока в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-11. Команда Сибао, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Мока в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сибао забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Сибао, в том матче победу одержали гостьи.