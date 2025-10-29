29.10.2025
Смотреть онлайн Руггелль - УСВ Эшен-Маурен 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лихтенштейн — Кубок Лихтенштейна по футболу ФЛ1 Актив: Руггелль — УСВ Эшен-Маурен, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Freizeitpark Widau.
МСК, 3 тур, Стадион: Freizeitpark Widau
Кубок Лихтенштейна по футболу ФЛ1 Актив
Отменен
- : -
29 октября 2025
Превью матча Руггелль — УСВ Эшен-Маурен
Игры 3 тур
Комментарии к матчу