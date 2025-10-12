Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP : Caballeros de Córdoba — Дельфинес УГМ . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Caballeros de Córdoba — Дельфинес УГМ

Команда Caballeros de Córdoba в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-2. Команда Дельфинес УГМ, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Caballeros de Córdoba в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Дельфинес УГМ забивает 0, пропускает 0.