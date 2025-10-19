19.10.2025
Смотреть онлайн Maine (W) - UMBC (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Maine (W) — UMBC (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alfond Stadium.
МСК, Стадион: Alfond Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Превью матча Maine (W) — UMBC (W)
Комментарии к матчу