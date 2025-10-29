Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн ФК Рига - ФК Ауда 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛатвияКубок Латвии по футболу: ФК РигаФК Ауда, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Сконто.

МСК, 1 тур, Стадион: Сконто
Кубок Латвии по футболу
ФК Рига
39'
Отменен
1 : 2
29 октября 2025
ФК Ауда
22'
77'
ФК Ауда icon
22'
ФК Рига icon
39'
Счет после первого тайма 1:1
ФК Ауда icon
77'
Текстовая трансляция
22'
ФК Ауда - 1-ый Гол
32'
Угловой
ФК Ауда - Угловой
39'
ФК Рига - 2-ой Гол
41'
Угловой
ФК Ауда - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
59'
Угловой
ФК Ауда - Угловой
70'
Угловой
ФК Рига - Угловой
77'
ФК Ауда - 3-ий Гол
82'
Угловой
ФК Ауда - Угловой
90'
Угловой
ФК Рига - Угловой
90+1'
Угловой
ФК Рига - Угловой
90+1'
Угловой
ФК Рига - Угловой
90+2'
Угловой
ФК Рига - Угловой

Превью матча ФК Рига — ФК Ауда

Команда ФК Рига в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 36-7. Команда ФК Ауда, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-16. Команда ФК Рига в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. ФК Ауда забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды ФК Рига, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФК Рига
ФК Рига
ФК Ауда
ФК Рига
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.09.2025
ФК Рига
ФК Рига
6:0
ФК Ауда
ФК Ауда
Обзор
27.06.2025
ФК Ауда
ФК Ауда
1:3
ФК Рига
ФК Рига
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Рига ФК Рига
53%
ФК Ауда ФК Ауда
47%
Атаки
88
105
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
6
4
Игры 1 тур
29.10.2025
ФК Рига
1:2
ФК Ауда
Отменен
Комментарии к матчу
