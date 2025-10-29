Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Латвия — Кубок Латвии по футболу : ФК Рига — ФК Ауда , 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Сконто .

Превью матча ФК Рига — ФК Ауда

Команда ФК Рига в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 36-7. Команда ФК Ауда, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-16. Команда ФК Рига в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. ФК Ауда забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды ФК Рига, в том матче победу одержали хозяева.