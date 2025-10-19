Смотреть онлайн Фордхэм (Ж) - George Mason Women 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Фордхэм (Ж) — George Mason Women . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jack Coffey Field.
Превью матча Фордхэм (Ж) — George Mason Women
Команда Фордхэм (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3.