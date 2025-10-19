Смотреть онлайн Elon (W) - Таусон (Ж) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Elon (W) — Таусон (Ж) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rudd Field.
Превью матча Elon (W) — Таусон (Ж)
Команда Elon (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Таусон (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-2. Команда Elon (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Таусон (Ж) забивает 0, пропускает 0.