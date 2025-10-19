Смотреть онлайн William & Mary (W) - Monmouth (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: William & Mary (W) — Monmouth (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Albert–Daly Field.
Превью матча William & Mary (W) — Monmouth (W)
Команда William & Mary (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4.