19.10.2025
Смотреть онлайн FIU Panthers (W) - Louisiana Tech (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: FIU Panthers (W) — Louisiana Tech (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе FIU Soccer Stadium.
МСК, Стадион: FIU Soccer Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Отменен
- : -
19 октября 2025
Превью матча FIU Panthers (W) — Louisiana Tech (W)
Комментарии к матчу