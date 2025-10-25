25.10.2025
Смотреть онлайн Manhattan (W) - Merrimack (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Manhattan (W) — Merrimack (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gaelic Park.
МСК, Стадион: Gaelic Park
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
Превью матча Manhattan (W) — Merrimack (W)
Комментарии к матчу