25.10.2025
Смотреть онлайн Harvard Women - Penn Quakers (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Harvard Women — Penn Quakers (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jordan Field.
МСК, Стадион: Jordan Field
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Превью матча Harvard Women — Penn Quakers (W)
Комментарии к матчу