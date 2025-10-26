Превью матча VCU Women — Davidson (W)

Команда VCU Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Davidson (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-5. Команда VCU Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Davidson (W) забивает 1, пропускает 1.