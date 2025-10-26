Превью матча Род-Айленд (Ж) — Дейтон (Ж)

Команда Род-Айленд (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда Дейтон (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Род-Айленд (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Дейтон (Ж) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Дейтон (Ж), в том матче победу одержали хозяева.