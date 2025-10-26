Смотреть онлайн Binghamton (W) - Vermont (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Binghamton (W) — Vermont (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bearcats Sports Complex.
Превью матча Binghamton (W) — Vermont (W)
Команда Binghamton (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0. Команда Vermont (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Binghamton (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Vermont (W) забивает 0, пропускает 0.