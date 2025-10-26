Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Binghamton (W) - Vermont (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат Колледжей - Женщины: Binghamton (W)Vermont (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bearcats Sports Complex.

МСК, Стадион: Bearcats Sports Complex
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Binghamton (W)
Отменен
- : -
26 октября 2025
Vermont (W)
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Binghamton (W) — Vermont (W)

Команда Binghamton (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0. Команда Vermont (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Binghamton (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Vermont (W) забивает 0, пропускает 0.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
17 Ноября
17:00
Барс Барс
СКА-Нева СКА-Нева
17 Ноября
18:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
17 Ноября
19:00
Зауралье Курган Зауралье Курган
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
17 Ноября
16:30
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
17 Ноября
17:00
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Тимре Тимре
17 Ноября
02:23
Ванкувер Ванкувер
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
17 Ноября
01:07
Вегас Вегас
Миннесота Миннесота
17 Ноября
02:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA