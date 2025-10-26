Превью матча Binghamton (W) — Vermont (W)

Команда Binghamton (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0. Команда Vermont (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Binghamton (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Vermont (W) забивает 0, пропускает 0.