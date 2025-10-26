Превью матча Дюкейн (Ж) — La Salle (W)

Команда Дюкейн (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-3. Команда La Salle (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Дюкейн (Ж) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. La Salle (W) забивает 0, пропускает 0.