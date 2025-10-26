Смотреть онлайн Дюкейн (Ж) - La Salle (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Дюкейн (Ж) — La Salle (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Arthur J. Rooney Athletic Field.
Превью матча Дюкейн (Ж) — La Salle (W)
Команда Дюкейн (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-3. Команда La Salle (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Дюкейн (Ж) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. La Salle (W) забивает 0, пропускает 0.