Превью матча Либерти (Ж) — Sam Houston State (W)

Команда Либерти (Ж) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-0. Команда Sam Houston State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда Либерти (Ж) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Sam Houston State (W) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Либерти (Ж), в том матче победу одержали хозяева.