Смотреть онлайн Индиана Стэйт (Ж) - Illinois State (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Индиана Стэйт (Ж) — Illinois State (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Memorial Stadium (Terre Haute).
Превью матча Индиана Стэйт (Ж) — Illinois State (Ж)
Команда Индиана Стэйт (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Illinois State (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Индиана Стэйт (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Illinois State (Ж) забивает 0, пропускает 0.