Превью матча Иона (Ж) — Siena (W)

Команда Иона (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-2. Команда Siena (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-0. Команда Иона (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Siena (W) забивает 0, пропускает 0.