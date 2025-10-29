Смотреть онлайн Иона (Ж) - Siena (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Иона (Ж) — Siena (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mazzella Field.
Превью матча Иона (Ж) — Siena (W)
Команда Иона (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-2. Команда Siena (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-0. Команда Иона (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Siena (W) забивает 0, пропускает 0.