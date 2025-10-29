Превью матча Квиннипэк (Ж) — Manhattan (W)

Команда Квиннипэк (Ж) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команда Manhattan (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда Квиннипэк (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Manhattan (W) забивает 0, пропускает 0.