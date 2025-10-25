25.10.2025
Смотреть онлайн Georgia Southern (W) - Louisiana Monroe (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Georgia Southern (W) — Louisiana Monroe (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Paulson Stadium.
МСК, Стадион: Paulson Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Превью матча Georgia Southern (W) — Louisiana Monroe (W)
Комментарии к матчу