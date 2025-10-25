Смотреть онлайн Джорджия Стейт (Ж) - James Madison (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Джорджия Стейт (Ж) — James Madison (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Center Parc Stadium.
Превью матча Джорджия Стейт (Ж) — James Madison (W)
Команда Джорджия Стейт (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда James Madison (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-4. Команда Джорджия Стейт (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. James Madison (W) забивает 0, пропускает 0.