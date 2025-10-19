Смотреть онлайн Лойола Чикаго (Ж) - VCU Women 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Лойола Чикаго (Ж) — VCU Women . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Loyola Soccer Park.
Превью матча Лойола Чикаго (Ж) — VCU Women
Команда Лойола Чикаго (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда VCU Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Лойола Чикаго (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. VCU Women забивает 0, пропускает 0.