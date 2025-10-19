Превью матча Хьюстон (Ж) — УЦФ (Ж)

Команда Хьюстон (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда УЦФ (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Хьюстон (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. УЦФ (Ж) забивает 0, пропускает 0.