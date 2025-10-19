Смотреть онлайн Хьюстон (Ж) - УЦФ (Ж) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Хьюстон (Ж) — УЦФ (Ж) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Carl Lewis International Complex.
Превью матча Хьюстон (Ж) — УЦФ (Ж)
Команда Хьюстон (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда УЦФ (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Хьюстон (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. УЦФ (Ж) забивает 0, пропускает 0.