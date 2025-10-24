24.10.2025
Смотреть онлайн Southern Miss (W) - Аппалачский государственный университет (Ж) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Southern Miss (W) — Аппалачский государственный университет (Ж) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Marshall Bell Track at the Southern Miss Track and Field and.
МСК, Стадион: Marshall Bell Track at the Southern Miss Track and Field and
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Отменен
- : -
24 октября 2025
Превью матча Southern Miss (W) — Аппалачский государственный университет (Ж)
Комментарии к матчу